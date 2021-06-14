محمد هنيدي يعلن عن مسابقة جائزتها 10 آلاف ريال سعودي

المستقلة/- منى شعلان/ نشر النجم الكوميدي محمد هنيدي، مقطع فيديو عبر خاصية الاستورى بموقع الصور والفيديوهات الشهير”إنستغرام” يعلن من خلاله مسابقة تحمل اسم الفيفا هنيدي.

و طلب هنيدي من جمهوره دخول المسابقة والفائز سوف يحصل على 10 آلاف ريال سعودي ليدخل في تحدي جديد مع لعيبة فيفا هنيدي.

وكان محمد هنيدي قد أعلن عن مشاركته في مبادرة “لاعبون بلا حدود”، والتي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ونشر هنيدي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو ترويجيًّا للمبادرة وعلق عليه قائلاً: “فريق هنيدي مش هيرحم حد”.

وأضاف في تغريدة أخرى : “لو إنت حريف فيفا وعايز تكسب ١٠ الاف ريال .. وتلعب في فريقي .. ادخل سجل حااااالاً عشان تنضم لفريقي ونكتسح كل الفرق المنافسة … فرصة مش هتتكرر “.

مبادرة لاعبون بلا حدود تنظم للعام الثاني على التوالي، تحت شعار “عالم واحد: جسد واحد” بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وهي حدث خيري عالمي للرياضات الإلكترونية وتصل قيمة جوائزها لـ10 مليون دولار مخصصة لتوزيع لقاح كوفيد-19.

ويتواجه في هذه المبادرة عشاق الألعاب الإلكترونية ليستعرضوا مهاراتهم في منافسات الأفراد والفرق في ماراثونات يومية، و”لعبة الأسبوع”، ومواجهات “اللعب المستمر”.

وعلى صعيد آخر ، يعود هنيدي للتعاون مع الفنانة منى زكي، مجدداً في فيلم سينمائي جديد، بعد تعاونهما معًا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي عُرض عام 1998.

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