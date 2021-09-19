محمد هنيدي يعلن اعتزاله لسبب صادم

المستقلة /- تصدر إعتزال الفنان المصري محمد هنيدي حديث المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانه هو عن الامر.

وجاء تصدر خبر إعتزال الفنان محمد هنيدي بعد أن كتب عبر صفحته الخاصة على تويتر:”قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي”

وأضاف في تغريدة أخرى:”أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الافراح بدءا من نهاية شهر أيلول”

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار محمد هنيدي بشكل كبير، إذ أكدوا أنها مجرد دعابة لا أكثر، خصوصاً أنه عاد وكتب:”وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية“.

الجدير بالذكر ان الفنان المصري محمد هنيدي ، ممثل من مواليد عام 1965 بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بدايةً في فيلميه إسماعيلية رايح جاى وصعيدي في الجامعة الأمريكية وفيلم بخيت وعديلة، قام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية «كامننا» مع الفنان محمد فؤاد.