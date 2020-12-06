محمد هنيدي يسخر من 2020 في تغريدة

المستقلة /- أعاد الفنان المصري محمد هنيدي، على حسابه الخاص في “تويتر”، نشر صورة لشخصية “الخالة نوسة” التي جسّدها في فيلم “يا أنا يا خالتي”، كان قد نشرها في العام الماضي. وعلّق هنيدي على الصورة القديمة ساخراً من عام 2020 بقوله: “تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت فشاهد ماذا حدث”.

وقال هنيدي في المنشور القديم: “لو ماعملتيش ريتويتش هتصيبك لعنة في السنة الجديدة اكتر من اللعنة اللي صابتشك في السنة القديشمة عشان تجاهلت البوست ده وقلت عليه خرافات السنة اللي فاتتش”.

تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت

فشاهد ماذا حدث https://t.co/8Yh6w6oujQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 3, 2020

يُشار إلى أن محمد هنيدي أعلن عن استعداده للمشاركة في فيلم جديد، ويتكتم على تفاصيله حالياً حيث يعقد جلسات عمل يومياً مع صنّاعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى، ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد “النمس والإنس”، حيث يواصل المخرج شريف عرفة عمليات المونتاج حالياً استعداداً للعرض، وحتى الآن لم يستقر صنّاع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم، ولكن من المرشح أن يُعرض في دور السينما بداية 2021.