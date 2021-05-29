محمد هنيدي يجبر فنان صاعد على الإعتذار.. والاخر يرد

المستقلة /- عاتب الفنان المصري محمد هنيدي الممثل الصاعد آدم الشرقاوي الذي اشتهر بشخصية “بيج زي” في مسلسل “لعبة نيوتن” بعد أن نطق الأخير اسمه بطريقة خاطئة عبر مقطع فيديو له عبر حسابه على الانستجرام، ليرد عليه قائلا “محمد حنيدي إيه .. تصور فيديو حالا وانت بتقولها صح”.

جاء رد ادم الشرقاوي له بتصويره فيديو يعتذر فيه عن الخطأ الغير متعمد ويخبره بمدى حبه له ولأفلامه ويعتذر عن سوء الفهم، لينشرها محمد هنيدي عبر القصص المصورة عليه ويعلق قائلا “كدا سماح”

الجدير بالذكر أن الممثل آدم الشرقاوي شارك في مسلسل “لعبة نيوتن” الذي عرض في رمضان، من بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، وحصل المسلسل على تفاعل كبير من المشاهدين أثناء فترة عرضه ونال اعجاب الأغلبية، واعتبر من أفضل مسلسلات رمضان لهذا العام.