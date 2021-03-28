محمد صلاح يهدي قميصه لزميله في منتخب مصر

محمد صلاح يهدي قميصه لزميله في منتخب مصر

المستقلة/- أهدى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قميصه لزميله مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

ونشر مصطفى محمد صورة له مع صلاح في معسكر منتخب مصر عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر مصطفى محمد وهو يحصل على قميص صلاح في ناديه ليفربول الإنجليزي.

ويلعب مصطفى محمد على سبيل الإعارة في صفوف جالطة سراي لموسم ونصف الموسم قادماً من الزمالك المصري.

ولعب صلاح بجوار مصطفى محمد في هجوم منتخب مصر خلال لقاء كينيا الأخير بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويستعد منتخب مصر لخوض لقاء جزر القمر غداً الإثنين في الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.