محمد رمضان ينعي الطيار أشرف أبو اليسر

المستقلة/- منى شعلان/ نعى الفنان المصري محمد رمضان، الطيار أشرف أبو اليسر، والذي توفي صباح اليوم، داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا دخل على إثرها إحدى المستشفيات.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الطيار أشرف أبو اليسر في ذمة الله ربنا يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله وأحبابه”.

ونشبت أزمة بين رمضان وأبو اليسر، بسبب سحب وزارة الطيران ترخيص الطيار مدى الحياة، بعد سماحه للفنان بالدخول مقصورة قيادة الطائرة والتصوير داخلها، ونشر رمضان الصورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل أبو اليسر ورمضان في نزاع قضائي طويل، وقضت مؤخرا المحكمة الاقتصادية، بإلزام رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أبو اليسر، عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة الطائرة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه، لتسببه في فصله من الوظيفة.

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحة للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

 

 

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