محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية في فلسطين بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية في فلسطين بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

المستقلة/- أعلن الفنان المصري محمد رمضان ، عن إحياء أول حفل غنائي له فى فلسطين ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشر رمضان ، مقطع فيديو يظهر خلاله إسمه وهو مدون على رمال أحد شواطئ غزة ، مرفق به علم مصر وفلسطين ، على أنغام أغنيته الجديدة ” أنا التوب”، وعلق قائلاً:”جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في #فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء غزة #ثقة_في_الله_نجاح.

ونشر محمد رمضان ، مقطع فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة ” أنا التوب” ، ومن المقرر أطلقها قريبا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ،، وذلك بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مشاهير إسرائيل.

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

كما أعلن محمد رمضان بعد قرار إيقافه عن العمل ، بإلغاء مسلسل “موسى” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021.