محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل لهذا السبب

محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ”إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل“.

وقال عبر ”تويتر“: إن القرار اتخذ ”خلال اجتماع مجلس دبي استعدادا لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة“.

وأضاف أن ”حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة، وأقدر على التعامل مع خريطة المتغيرات المستجدة.

وتابع الشيخ محمد بن راشد قائلا: إن المجلس قرر ”إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي.. وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للتجارة العالمية.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة، وترسيخ دورها التجاري العالمي“.

وقرر المجلس ”اعتماد خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة، والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ 200 مدينة جديدة؛ لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية.. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيس“.

واعتمد المجلس أيضا الخطة الخمسية؛ لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم.

وكذلك قرر المجلس، توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيها المخرجات والمكافآت وآلية المحاسبات.