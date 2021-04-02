محمد إمام يكشف تفاصيل إصابته أثناء تصوير مسلسل “النمر”

المستقلة/- منى شعلان/ يواصل الفنان المصري محمد إمام تصوير مسلسله الجديد “النمر”، الذى من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف محمد إمام، عن تعرضه لإصابات بالغة أثناء تصوير المسلسل، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلا:”بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام، مضيفاً:”رايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي”.

“النمر” المسلسل اجتماعي يدور ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية ويرصد العديد من النماذج الحياتية والإنسانية من واقع الحياة، يجسد خلاله محمد عادل إمام كاركتر شخصية صعيدية يكشف من خلالها أسرار صناعة الذهب فى الصاغة.

“النمر” من تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل، إنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض.

 

 

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