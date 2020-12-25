محمد إمام يحتفل بالكريسماس برفقة ابنته خديجة

المستقلة/ منى شعلان/ شارك النجم محمد إمام ، جمهوره بصورة جديدة له برفقة ابنته خديجة ، حيث ظهر خلالها وهو يمسك بيد ابنته ، وهما أمام شجرة كريسماس كبيرة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

من ناحية أخرى ، يخوض الفنان محمد إمام ، الموسم الرمضاني المقبل ، من خلال مسلسل “النمر” ، ويجسد شخصية صعيدية لأول مرة في أعماله الفنية، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وعمرو عبد الجليل وأحمد عبد الله محمود، والفنانة نيرمين الفقى والفنان هنا الزاهد،والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج شركة سينرجي.

يشار إلى أن محمد إمام يعرض له في السينمات فيلم “لص بغداد” ، والفيلم من بطولة فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن “توتة”، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز.