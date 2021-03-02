محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

المستقلة /- أفرج رئيس المحكمة رقم 13 في برشلونة بشكل مؤقت، عن رئيس نادي برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك مستشاره جاومي ماسفرير؛ بعدما استخدما حقهما في عدم الإدلاء بشهادتهما أمام القاضي.

ويخضع بارتوميو وماسفرير للتحقيق في جرائم الإدارة غير العادلة، والفساد بين الأفراد؛ لاستخدام أموال نادي برشلونة في تشويه سمعة المعارضين لمجلس إدارة بارتوميو.

كما رفعت المحكمة السرية التي فرضت من قبل على سير التحقيقات.

واعتبر القاضي، أن نادي برشلونة طرف متضرر في ما يسمى بقضية ”برسا غيت“ بسبب الرسوم الإضافية المدفوعة لشركة I3 Ventures لوسائل التواصل الاجتماعي.
وألقت الشرطة القبض على بارتوميو وأوسكار غراو الرئيس التنفيذي السابق للنادي، ورومان غوميز بونتي المدير القانوني السابق صباح أمس الإثنين، وتم تفتيش المكتب الرئيسي لبرشلونة.

وقضى بارتوميو، رئيس برشلونة السابق ليلة أمس في السجن، وهو ما اعترض عليه اليوم الثلاثاء أمام المحكمة.

كانت الشرطة قد أفرجت عن موظفي النادي السابقين غوميز بونتي وغراو.

وتستمر التحقيقات في القضية خلال الأسابيع المقبلة.

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