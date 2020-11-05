محاولات للسماح بحضور جماهير في كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

محاولات للسماح بحضور جماهير في كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية

(المستقلة) كشف جواد الموسوي، مقرر لجنة خلية الأزمة الحكومية في مجلس النواب العراقي، عن وجود محاولات للسماح بدخول جماهير لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الزوراء والقوة الجوية.

ويلتقي الزوراء مع القوة الجوية في الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، وذلك في موعد يتم تحديده لاحقا.

وقال الموسوي في تصريحات لقناة العراقية الرياضية: “سنسعى لدخول الجماهير بنسبة 25%‎ في مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية بالجولة الرابعة من الدوري”.

عودة مرتقبة

يذكر أن خلية الأزمة النيابية في البرلمان العراقي، أعلنت مؤخرا السماح للجماهير الرياضية لحضور مباريات كرة القدم في الملاعب، ابتداء من الشهر المقبل.

وقال الموسوي، مخاطبا عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة:” كما وعدنا سابقا، سيكون الشهر القادم هو موعد المتفق عليه بالسماح للجماهير الرياضية من أجل مشاهدة”.

وأضاف: “سيكون الحضور بنسبة 50% من سعة الملاعب، وسنعمل على ذلك بالتعاون بين خلية الأزمة ووزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية”.

غياب طويل

وبعد فترة من لعب المباريات بدون جمهور بسبب تفشي جائحة كورونا، توقفت منافسات الموسم المنصرم من الدوري العراقي (2019-2020) في شهر مارس/آذار الماضي.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الموسم الماضي من الدوري الممتاز، مع عدم تحديد بطل، وذلك بعد توقف استمر 3 أشهر، فيما انطلق الموسم الجديد (2020-2021) قبيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدون حضور جماهيري.