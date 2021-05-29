محاكمة ملاكم شهير بسبب كيم كارداشيان

المستقلة/-منى شعلان/ ذكرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أن الملاكم الروسي تشارلي زيلينوف حاول اقتحام منزلها أكثر من مرة واصفة إياه بالمترصد.

وأشارت كيم كارداشيان إلى أن تشارلي ينشر باستمرار منشورات عن رغبته فى إقامة علاقة جسدية معها، ومحاولاته اقتحام منزلها، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضافت كيم أنها لديها فيديوهات تظهر محاولات اقتحام تشارلى بمنزلها وشعوره بالإحباط بسبب عدم نجاح محاولاته.

من جانبه أكد شون هولى محامي كيم كارداشيان شون أن تشارلى يطارد كيم منذ أشهر، بينما نجح شون فى الحصول على أمر إيقاف؛ فأمر القاضى ببقاء تشارلى على بعد مائة يارد من كيم كارداشيان.

ويذكر أن تشارلي زيلينوف، هو ملاكم روسي أمريكي ويحظى بشعبية بين مجتمع الملاكمة على الإنترنت، ولد في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا، عام 1998، وهو متزوج من داريا زيلينوف ويبلغ صافي ثروته 100 ألف دولار، ظهر أخيرًا لأول مرة ضد أندرو هارتلي في مايو 2008.

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