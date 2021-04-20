مجنون يقتحم شقة تايلور سويفت.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يدعى هانكس جونسون (52 عاما) حاول اقتحام شقة المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، في مدينة مانهاتن.

وأعلنت شرطة نيويورك مساء أمس الإثنين أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر يدعى هانكس وجونسون واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، وتم الإفراج عنه بناء على تعهده الخاص، بحسب شبكة “فوكس” الأمريكية.

وبحسب الشكوى الجنائية المرفوعة ضده، قال جونسون للشرطة عن تايلور سويفت: “إنها تعلم أنني قادم إلى هنا، نحن أصدقاء”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وقال أحد موظفي الأمن في المبنى للشرطة إن جونسون قرع جرس الباب وحاول دخول المبنى 5 مرات على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، وقال حارس الأمن إنه أبلغ جونسون شخصيا أنه غير مرحب به هنا.

وذكرت صحيفة “ذا ديلي نيوز” الأمريكية أن جونسون زعم أنه تواصل مع تايلور سويفت (31 عاما) عبر الرسائل المباشرة على “إنستغرام”، وأنها تجاوبت معه.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه صدر أمر تقييدي ضد هانكس جونسون يمنعه من الاتصال بعارضتي الأزياء الأمريكيتين من أصول فلسطينية، بيلا وجيجي حديد، وهما صديقتان لتايلور سويفت.

وسبق لتايلور سويفت (31 عاما) التي أصبحت بفضل ألبومها “فولكلور” أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة “غرامي” عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في تموز/يوليو 2019 وبحوزته “عدة للسطو” أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

وفي مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.

يذكر أن نسخة تايلور سويفت المُعاد تسجيلها من البوم Fearless وصلت إلى المركز الأول على مخطط Billboard 200، حيث ذكرت الديلي ميل أن النسخة التي تم إصدارها حديثًا من ألبومها لعام 2008 ، وصلت إلى قمة القائمة عند إصدارها ، جاءت على رأس أي جهود استوديو أخرى.

وهذه هي المرة التاسعة التي تصل فيها المغنية البالغة من العمر 31 عامًا إلى المركز الأول في مخطط Billboard 200، بينما كشفت أيضًا أنها تعمل بالفعل على إعادة تسجيل البومات اخرى.

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