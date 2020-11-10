مجلس النواب سيعطي الضوء الأخضر للكاظمي من اجل الاقتراض وتوزيع الرواتب

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المستقلة /سرى جياد / اعطت اللجنة المالية الضوء الأخضر للحكومة لتوزيع الرواتب للموظفين .

وفي تصريح صحفي لمقرر اللجنة المالية أحمد الصفار أكد فيه التصويت على قانون الاقتراض يوم غد الأربعاء او الخميس .

ولفت الى انه سيكون بامكان الحكومة توزيع الرواتب ابتداءا من يوم غد ا و خلال منتصف الأسبوع المقبل.

وتابع سنوافق  على 20بندا من قانون الاقتراض من مجموع 32بندا حيث تم إلغاء عدد من البنود غير المهمة لكن مبلغ الاقتراض النهائي سيتم تحديده خلال اجتماع اللجنة المالية.

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