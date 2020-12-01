متى يعود الاقتصاد العالمي للانتعاش من جديد؟

المستقلة/- تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 4.2% هذا العام، مقارنة مع توقعاتها الصادرة في سبتمبر التي أشارت إلى تراجع بنسبة 4.5%.

وتوقعت المنظمة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مستويات ما قبل جائحة “كوفيد -19” بنهاية عام 2021.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر الثلاثاء: للمرة الأولى منذ بدء الوباء، هناك أمل جديد لمستقبل أكثر إشراقاً، مشيرة إلى التطورات المتعلقة بلقاحات “كوفيد-19″، والإجراءات غير المسبوقة من الحكومات والبنوك العالمية لتخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة.