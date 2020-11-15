متوسط سعر صرف الدولار في بغداد لشهر ايلول بلغ 1227 دينار

المستقلة/- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الأحد، وصول متوسط سعر الصرف في مدينة بغداد لشهر ايلول إلى 1227 دينار لكل دولار واحد.

وذكر الجهاز في تقرير له أن “متوسط سعر صرف الدولار في محافظة بغداد لشهر ايلول 2020 بلغ نحو 1227 دينار لكل دولار مقارنة بنحو 1225 دينار لكل دولار لشهر آب”، مبينا ان نسبة الارتفاع بلغت 0.2%”.

واضاف ان سعر الصرف الدولار لشهر ايلول 2020 ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019 الذي بلغ سعر الصرف فيه 1202 دينار لكل دولار واحد.

وتابع الجهاز أن احتساب متوسط سعر صرف الدولار ميدانيا يتم من خلال جمع ثلاثة أسعار من ثلاث مكاتب صيرفة في محافظة بغداد يوميا على مدى أيام الشهر عدا العطل الرسمي، موضحا أن الأسعار المعتمدة هي سعر مكتب الحارثية وسعر مكتب الكرادة داخل وسعر مكتب الكفاح. (النهاية)