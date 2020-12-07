مبلغ صادم في خزنة مارادونا .. ينفق 10 ملايين دولار شهرياً

المستقلة /- بعد وفاته بأزمة قلبية نتيجة إصابته بالوذمة الرئوية، كشفت تقارير مالية صادمة عن حجم ثروة أسطورة الملاعب الأرجنتيني الراحل «دييجو مارادونا» ومتوسط إنفاقه شهريًا.

فخلال برنامج تلفزيوني شهير على قناة “أمريكا تي في” فجر المذيع «خورخي ريال» مقدم برنامج «إنتروسوس»، مفاجأة صادمة بشأن المعلومات المالية الخاصة بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل «دييجو مارادونا».

قال خورخي إن الإنفاق الثابت لدييجو مارادونا شهريًا كان يصل إلى 10 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 156 مليون جنيه مصري) تقريبا، والغريب هو المبلغ الذي تركه قبل وفاته.

فقد كان مارادونا ينفق شهريا ملايين من العملة الأرجنتينية البيزو، لدعم عدد كبير من العائلات المحتاجة ماديا.

وأكد المذيع أن الأمر ليس بمفاجأة فعندما يتعلق الأمر بشخص في حجم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني وثروته فلا تبدو نفقات مارادونا ضخمة جدا، فالمبلغ الشهري الثابت إنفاقه شهريا سجل 10 مليون دولار.

وأكد موقع سيليبريتي نيت ورث، إلى أن مارادونا حصل على عشرات الملايين من الدولارات بفضل عقود رعاية لعدة علامات تجارية شهيرة.

والأغرب أنه لم يكن يمتلك في خزنته سوى نصف مليون دولار تقريبا وقت وفاته، وهو الأمر الذي أثار صدمة العالم بشأن الأسطورة الأرجنتيني.

ولفت الموقع إلى أن مارادونا قد ترك أصولا أخرى تشمل سيارات فاخرة، إلى جانب حقوق ملكية لصوره، واسمه كعلامة تجارية.

ولم يصدق رواد مواقع التواصل أن نجمهم البذخ الشهير، ذو الثروات الطائلة والمعاملات المالية الضخمة التي لا تنتهي، رحل وفي خزنته هذا المبلغ الصغير.

توفى مارادونا نتيجة إصابته بالوذمة الرئوية الحادة الناجمة عن تفاقم قصور القلب المزمن، حيث عانى من قصور حاد في القلب.

وأجرى عملية جراحية ناجحة لعلاج جلطة دموية في الدماغ في وقت سابق من شهر نوفمبر، كما تقرر علاجه من إدمان الكحول قبل وفاته، حيث تسبب إدمان الكحول والكوكايين في العديد من المشاكل الصحية له، مما زاد حالته سوءًا.