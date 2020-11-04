مبلغ جنوني .. مقامر بريطاني يراهن بـ5 ملايين دولار على فوز ترامب

المستقلة/- راهن مقامر بريطاني بمبلغ 5 ملايين دولار على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرى التصويت فيها أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، سجل المقامر البريطاني، وهو مصرفي سابق لم تذكر الصحيفة اسمه، قيمة الرهان في سجل مراهنات بجزيرة كوراكاو الكاريبية، وفي حالة فوزه قد يجني مكسبًا بقيمة 15 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة هذا الرهان هي الأكبر في تاريخ المراهنات السياسية، وبالرغم من أنها ممنوعة قانونًا في الولايات المتحدة، فإن بعض الدول تسمح بها مثل بريطانيا.

وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابق عام 2016، صُدم العديد من المراهنين بالفوز غير المتوقع الذي حققه ترامب، ما سبب خسائر ثقيلة لمن راهنوا ضد فوزه.