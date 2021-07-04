مبابي يضع خطة الرحيل إلى ريال مدريد

المستقلة/- وضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطا مستحيلا، من أجل تسهيل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت في تقرير لها أن مبابي اشترط على باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي يسهل انتقاله إلى ريال مدريد، من أجل التوقيع على عقد جديد خلال الفترة المقبلة.

وحال رفض إدارة باريس سان جيرمان شرط مبابي، فإن اللاعب قرر ألا يجدد عقده مع النادي الذي انضم له من موناكو الفرنسي قبل 4 سنوات من الآن.

وبحسب التقرير فإن مبابي يؤمن أن هذا الحل هو المثالي لكافة الأطراف، لأن اللاعب لن يرحل بلا مقابل كما لو لم يتم التجديد.

خطة مبابي لن تكون قابلة للتحقيق، لأن لوائح الدوري الفرنسي تمنع بحسب المادة 202 وجود شروط جزائية في العقود.

يُذكر أن العديد من التقارير تربط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

 

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