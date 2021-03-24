مبابي يحقق رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا

المستقلة/- حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إنجازا تاريخيا بقميص منتخب بلاده، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهة أوكرانيا.

وشارك مبابي أساسيا خلال مواجهة أوكرانيا، إلى جوار أنطوان جريزمان وأوليفييه جيرو، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبح مبابي أصغر لاعب يصل إلى 40 مباراة دولية مع فرنسا (22 عاما و3 أشهر)، بمشاركته أمام أوكرانيا.

الجدير بالذكر أن مبابي سبق وأن قاد منتخب فرنسا للتتويج بمونديال 2018، بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية.

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