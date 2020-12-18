ما هو مركز محمد صلاح في قائمة “الأفضل”؟

ما هو مركز محمد صلاح في قائمة “الأفضل”؟

(المستقلة) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن ترتيب اللاعب في جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، والتي حصل عليها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وجاء ليفا في الصدارة بعدما حصد 52 نقطة في الصدارة، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، في المركز الثاني بـ38 نقطة، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، ثالثا بـ35 نقطة.

السنغالي ساديو ماني، نجم هجوم ليفربول، احتل المركز الرابع بـ29 نقطة، يليه البلجيكي كيفين دي بروين الذي جمع 26 نقطة وضعته في المركز الخامس.

المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، احتل المركز السادس بحصوله على 26 نقطة، وجاء بعده الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) بـ19 نقطة، ثم الإسباني تياجو ألكانتارا (ليفربول) في المركز الثامن بـ17 نقطة.

البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم سان جيرمان احتل المركز التاسع بـ16 نقطة، يليه الهولندي فيرجيل فان دايك بـ13 نقطة في المركز العاشر.