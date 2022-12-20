ما حقيقة انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول ..؟

المستقلة/-لا يزال خبر انفصال النجمة نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول يضج مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة التي تجمعهما عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا.

ولاحظ المتابعون قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة بينهما وإلغاء كل منهما متابعة الآخر، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وترك الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصالهما بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقها النجم جورج الراسي.

ورغم اصرار النجمة اللبنانية على الصمت وعدم الرد أو التعليق بالنفي او التأكيد على الضجة الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، متمنيين ان يكون شائعة أو ان تعود المياه الى مجاريها بينهما، لا سيما وأن خطيب الراسي كان من أكثر الداعمين لها لتتمكن من تخطي المرحلة الصعبة والقاسية التي مرت بها بعد وفاة شقيقها بحادث سير مروع على الحدود اللبنانية- السورية.

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