“ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان” أول تعليق من الفنانة درة بعد عقد قرانها

“ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان” أول تعليق من الفنانة درة بعد عقد قرانها

المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة التونسية درة ، اليوم الاثنين، بحفل زفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد ، وذلك في أحد فنادق الجونة ، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين، ونجوم الفن.

وشاركت الفنانة درة ، قبل قليل ، جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت قائلة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

يذكر أن هاني سعد، عريس درة من أشهر المهندسين المعمريين المصريين ، ولديه شركة باسم Hany Saad innovations ، للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.

في شهر يناير الماضي انتشرت الشائعات حول علاقة درة برجل الأعمال هانى سعيد بعد ظهوره في عيد ميلادها حيث وجه لها رسالة رومانسية عبر موقع انستغرام قال فيها: افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش.