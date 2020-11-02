ما الفرق بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية مع اقتراب الشتاء تعرف على الفرق بين اعراض فيروس كورونا والانفلونزا العادية

المستقلة … يشهد العالم خلال الفترة المقبلة الاقبال لدخول فصل الشتاء والذي يعتبر بحسب بعض الدراسات والاخصائيين البيئة الانسب لانتشار الفيروس والامراض ولعل اهمها هو فيروس كورونا الذي يجد في الاجواء الباردة الانتشار الاكبر له.

وتعتبر الدول الاوروبية خير مثال على ذلك حيث بدأت العديد منها باستقبال الموجة الثانية وذلك بعد انكسار درجات الحرارة و هبوطها لدخول فصل الشتاء للعام الحالي وهو ما جعل الحالات تتزايد بشكل غير متوقع.

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ولعل اهم الاسئلة التي يطرحها الاشخاص العاديون مع اقتراب فصل الشتاء، هو ما الفرق بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية، وذلك لان اعراض المرضيّن متشابهين لحد كبير ولا يمكن التمييز بينمها.

تتضمن أعراض مرض فيروس الكورونا الجديد ما يلي:

حمى.

الم حلق

ضيق تنفس

فقدان حاسة التذوق

فقدان حاسة الشم

سعال.

تعب.

في بعض الحالات القليلة، قد ينتج عن المرض تتطور التهاب الحلق، أو سيلان الأنف، أو الإسهال والغثيان.

في الحالات الشديدة، قد يتسبب مرض فيروس الكورونا الجديد بتطور المتلازمة الرئوية الحادة القاسية، أو الفشل الكلوي، أو الوفاة.

تتضمن أعراض الإنفلونزا ما يلي:

حمى.

قشعريرة.

التهاب الحلق.

سعال.

صداع.

آلام عضلات.

قد يكون من الصعب على الشخص العادي التفريق بين أعراض كل من المرضين بشكل يساعد على تشخيص المرض دون الخضوع للفحوصات اللازمة، نظراً لوجود بعض التشابه في الأعراض.