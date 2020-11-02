ماهي ” الجمعة البيضاء ” كيف تتسوق بزمن فيروس كورونا

المستقلة … الجمعة البيضاء هو مصطلح دخيل على الثقافة العربية اذ بدأ بالانتشار اكثر في الدول العربية خلال العشر سنوات الأخيرة.

تعتبر الجمعة البيضاء هي مرادف للجمعة السوداء او البلاك فرايدي وهو ما يصادف اخر يوم جمعة من شهر نوفمبر، وبحسب الثقافة الغربية ” الأمريكية تحديدا” فانه يوم يكثر فيه العروض والخصومات، وقام العرب بتسميته بالجمعة البيضاء لان يوم الجمعة يوم مبارك عندهم.

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في كل سنة تقوم العديد من المتاجر و العلامات التجارية بتجهيز العروض و الخصومات لتحقق أعلى المبيعات السنوية في هذا اليوم، ولكن مع جائحة فيروس كورونا كيف سيكون شكلها هذا العام؟

من المتوقع ان يكون الاقبال شديداً هذا العام على الطلب من خلال الانترنت ” التسوق الالكتروني ” وذلك بسبب الإجراءات التي تفرضها العديد من الدول والتي وصلت حد الاغلاق العام.

لذلك للاستفادة من عروض البلاك فرايدي او الجمعة البيضاء كما تسمى عربياً، قم بتحهيز قائمتك من المواقع الإلكترونية وننصحك بتجهيز قائمة الامنيات او wishlist بداخل كل موقع لتحفظ ما تريده و شراءه بأيام الخصومات.