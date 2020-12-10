مانشستر يونايتد يطلب ثمنا زهيدا مقابل بوجبا

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(المستقلة) قرر نادي مانشستر يونايتد عرض لاعبه الفرنسي بول بوجبا، للبيع في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في الصيف المقبل، وأشار مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي، إلى أن علاقته قد انتهت بالفعل مع “الشياطين الحمر” رغم أن تقارير صحفية زعمت في وقت سابق أن النادي فعّل بند التمديد لموسم آخر.

صحيفة “ذا صن” البريطانية قالت إن مانشستر يونايتد خفض مطالبه المالية للاستغناء عن بوجبا، حيث ستوافق إدارته على بيعه نظير 55 مليون يورو فقط، بعدما كانوا يطالبون بنحو 100 مليون في أوقات سابقة.

يذكر أن يوفنتوس وريال مدريد، يعدان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بوجبا صاحب الـ27 عاما.

 

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مانشستر يونايتد يطلب ثمنا زهيدا مقابل بوجبا

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