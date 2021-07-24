مانشستر يونايتد يجدد عقد مدربه سولشاير

المستقلة/- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت تمديد عقد مدربه النرويجي اولي جونار سولشاير لمدة ثلاثة اعوام.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر في 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو ، وسيبقى في أولد ترافورد حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأبرم مانشستر أمس الجمعة صفقة مهمة بتعاقده مع اللاعب الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 100 مليون دولار.

وقاد سولشاير فريقه مانشستر لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بجانب الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني ، لكن لم يحقق بعد أي بطولة كبرى مع الفريق على مدار عامين ونصف العام.

 

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