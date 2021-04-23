مانشستر يونايتد يتحرك لإعادة كريستيانو رونالدو

المستقلة/- تحرك مانشستر يونايتد لإعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى “أولد ترافورد” خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب يخطط للرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد وخورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى “أولد ترافورد” هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده.

وأوضحت أنه كي تنجح الصفقة يجب أن يخفض رونالدو من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويا.

وذكرت أن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو.