ماندزوكيتش يقترب من العودة للدوري الإيطالي

(المستقلة) بات الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس السابق، على أعتاب العودة إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مسؤولي ميلان، التقوا وكيل أعمال ماندزوكيتش خلال الساعات الماضية، لمناقشة إمكانية ضم المهاجم المخضرم.

وبحسب صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، فإن ماندزوكيتش (34 عامًا) أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ميلان، بداية من شهر يناير/كانون ثان الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الطرفين يناقشان صفقة، مدتها 6 أشهر فقط، مع خيار تجديد محتمل في نهاية الموسم.

وسبق لماندزوكيتش أن ارتدى قميص يوفنتوس، في الفترة من 2015 وحتى يناير/كانون ثان 2020، قبل أن ينضم للدحيل القطري، لكنه فسخ تعاقده معه بالتراضي، في يوليو/تموز الماضي.