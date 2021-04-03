مالك إيفرجيفن يرفع دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للسفينة البنمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت قناة العربية في خبر عاجل لها، إن مالك السفينة “إيفرجيفن” رفع دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة لها “إيفرجرين” بسبب جنوحها في قناة السويس.

وعادت الحياة للمر الملاحى فى قناة السويس بعد نجاح جهود هيئة قناة السويس فى إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وأعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بانتهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلا: “الحمد لله قدرنا نرسم الفرحة على وجوه المصريين، وكانت فرصة للعالم كله يأخد باله من قناة السويس اللى كانوا بيقولوا إن فيه طرق بديلة ليها”.