ماذا قال يونس محمود بعد الفوز برئاسة نادي الجامعة؟

ماذا قال يونس محمود بعد الفوز برئاسة نادي الجامعة؟

(المستقلة) كشف يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق، عن خططه الإدارية بعد فوزه برئاسة نادي الجامعة.

وفاز يونس محمود في انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الجامعة، التي أقيمت في العاصمة بغداد مساء اليوم الإثنين.

وقال يونس محمود في تصريحات صحفية بعد فوزه بالانتخابات: “سأعمل على جعل النادي مثالياَ من خلال الاستثمار وإدخال المستثمرين من دول الخليج وأوروبا”.

وأتم النجم العراقي السابق تصريحاته قائلا: “هدفي هو إحداث نقلة كبيرة والمنافسة على الألقاب مستقبلا”.