ماذا قال كاتانيتش بعد فوز العراق على أوزبكستان؟

ماذا قال كاتانيتش بعد فوز العراق على أوزبكستان؟

المستقلة/- تحدث مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش عن فوز “أسود الرافدين” على أوزبكستان وديا.

وفاز منتخب العراق على مضيفه الأوزبكي بهدف دون رد في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “كانت مباراة جيدة وفوزنا كان مستحقا”.

وأضاف: “درسنا الخصم وعلمنا أن لديهم مشاكل في الدفاع، من الجيد ان مدرب اوزبكستان تحدث عن ضعف دفاعهم قبل المباراة”.

وأتم: “صحيح أن الكرة العربية قد يحدث فيها إضاعة للوقت، ولكن صدقوني، نحن لم نفعل ذلك اليوم، مثل هذه الحالات تحدث في الدوري العراقي وأنا لا أعلم من أين أتت هذه الظاهرة وانا لم اطلب منهم ذلك”.