مؤشرات تدعم استضافة العراق لبطولة خليجي 25

المستقلة/- أكد أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم د.حميد شيباني أن الاتحاد يدعم استضافة العراق النسخة المقبلة من كأس الخليج العربي”خليجي 25″.

ووصل صباح الأحد إلى محافظة البصرة وفد خليجي برئاسة د. حميد الشيباني للوقوف على جاهزية الاتحاد العراقي لاستضافة البطولة المتوقع إقامتها نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وضم الوفد أيضا، المهندس طارق علي، محمد عبد الواحد، جليل عليوي، السيد ميرزا أحمد، والمهندس خالد الحاج.

وقال شيباني في تصريحات صحفية: “اللجنة ستقوم بعملها على مدى 4 أيام”.

وأوضح: “رغم أنها في يومها الأول لكن اللجنة لمست عملا كبيرا يقوم به الأشقاء في العراق بما يؤكد حرصهم على تحقيق استضافة ناجحة تلبي المتطلبات الواجب توافرها لضمان نجاح البطولة”.

وسيقوم فريق التفتيش الخليجي خلال هذه الزيارة بتفقد ملعبي جذع النخلة والفيحاء وملاعب التدريب والمنشآت والمرافق الملحقة والفنادق الثمانية الموجودة في المدينة الرياضية وملعب الميناء الأولمبي الذي وصلت نسبة إنجازه إلى أكثر من 90%.

كما سيزور عددا من المستشفيات الحكومية ومطار البصرة الدولي وعدد من الفنادق إلى جانب الاطلاع على الأوضاع الأمنية.

فيما يرى عضو اللجنة الخليجية البحريني ميرزا أحمد، عن رضاه التام عما شاهده من تغيير كبير وتقدم في البنى التحتية للمحافظة.

وأضاف: “اليوم أُشاهد البصرة مختلفة تماما عما شاهدته قبل أربع سنوات مضت، حيث باتت تمتلك البنى التحتية والملاعب والمستشفيات القادرة على تنظيم البطولة بأريحية ونجاح، وسأنقل ما شاهدتهُ بأمانة”.

واختتم بالقول: “سعيد جدا بين إخوتي وأهلي في محافظة البصرة العزيزة، وكُلي ثقة بقدرةِ العراق على تنظيم بطولة الخليج المقبلة ببراعة متناهية”.