ليفربول يصدر قراره بخصوص بيع محمد صلاح

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن موقف ليفربول من بيع نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح قد أجرى حوارا صحفيا مؤخرا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد أو أي نا للتفاوض على رحيل صلاح.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول لم يفكر يوما في بيع صلاح منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

ويعتبر ليفربول صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، والمهاجم الأفضل على الإطلاق في عصر البريميرليج، بعد أن تفوق على روبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز وفيرناندو توريس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن آنفيلد في الصيف، سيرحب بتوقيع عقد جديد.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقد جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ليفربول يصدر قراره بخصوص بيع محمد صلاح

اخر الاخبار

أحمد حلمي ومنى زكي يشعلان إنستغرام بهذا الفيديو

رياضية

نجم ريال مدريد يستثمر في الكرة النسائية

اخر الاخبار

فيديو.. “خصوصاً راجل” جديد نسمة محجوب

رياضية

توني كروس يعترض على إقامة المونديال في قطر

اخر الاخبار

“الغيرة القاتلة”.. قطع رأس ملكة جمال روسيا على يد صديقها

رياضية

فاتي يوجه رسالة مقلقة لجماهير برشلونة

رياضية

فاتي يوجه رسالة مقلقة لجماهير برشلونة

اخر الاخبار

اتهمتهم بالتجسس ..إيطاليا تطرد موظفَين في السفارة الروسية

اخر الاخبار

القمة العالمية للحكومات تطلق نسخة استثنائية لجائزة أفضل وزير في العالم

اخبار العراق

مديرية الدراما في شبكة الاعلام العراقي تضع خطة لرمضان المبارك

اخبار العراق

ميسان تنعى ضابطا برتبة لواء بعد إصابة بكورونا

اخر الاخبار

أصالة تكشف سبب ذهابها إلى أطباء نفسيين

اخر الاخبار

أذربيجان تستذكر الإبادة الجماعية في الــــــــ 31 مارس / أذار

اخر الاخبار

شاهد.. تفاصيل شراء اليوتيوبر السوري أنس مروة لزوجته نجمة من السماء

اخر الاخبار

أول تعليق من وزير الآثار المصري على “لعنة الفراعنة” المثيرة للجدل

رياضية

نجم مانشستر يونايتد يسخر من “غضب رونالدو”