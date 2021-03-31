ليفربول يصدر قراره بخصوص بيع محمد صلاح

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن موقف ليفربول من بيع نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح قد أجرى حوارا صحفيا مؤخرا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد أو أي نا للتفاوض على رحيل صلاح.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول لم يفكر يوما في بيع صلاح منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

ويعتبر ليفربول صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، والمهاجم الأفضل على الإطلاق في عصر البريميرليج، بعد أن تفوق على روبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز وفيرناندو توريس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن آنفيلد في الصيف، سيرحب بتوقيع عقد جديد.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقد جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.