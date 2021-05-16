ليفاندوفسكي على رادار أحد كبار أوروبا

المستقلة/- تستمر الشائعات المحيطة بمستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع ناديه بايرن ميونخ، رغم تألقه اللافت مع الفريق في الفترة الأخيرة.

الدولي البولندي احتفل هذا الأسبوع بوصوله إلى 40 هدفا في البوندسليجا هذا الموسم، معادلا رقم جيرد مولر القياسي الذي تحقق قبل 49 عاما.

في الوقت ذاته، أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية برغبة نادي باريس سان جيرمان في ضم صاحب الـ32 عاما هذا الصيف، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الشاب كيليان مبابي.

وتعمل الإدارة الباريسية على تجديد عقد الدولي الفرنسي، الذي سينتهي في صيف 2022، لكن هناك مؤشرات لقرب رحيله صوب ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أشارت مؤخرا إلى اهتمام عدة أندية كبرى بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم، الذي ينتهي تعاقده مع بطل البوندسليجا بعد عامين.

ولم يعلق ليفاندوفسكي حتى الآن على كافة الشائعات والتقارير المحيطة بمستقبله داخل ملعب أليانز أرينا، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله، لخوض تجربة جديدة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أول رد من المهن التمثيلية على تراشق مها أحمد والسقا وكرارة

اخبار مصر

السيسي يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة

رياضية

التطبيعية تبرم اتفاقية تقديم خدمات طبية مع مركز الفيفا الطبي

رياضية

ريال مدريد يدرس إعادة مدربه السابق

رياضية

ليفاندوفسكي على رادار أحد كبار أوروبا

اخر الاخبار

العاهل الأردنى يعلن عن اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الديوانية والصناعات في الدوري العراقي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الديوانية والصناعات في الدوري العراقي

رياضية

كلوب يعلن انتهاء موسم نجم ليفربول

رياضية

الزوراء يتخطى القاسم بثنائية في الدوري العراقي

رياضية

الكهرباء يهرب من الهبوط في الدوري العراقي

اخر الاخبار

كيف تنبأت الفنانة نادية العراقية بوفاتها؟

رياضية

مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم ميسي

رياضية

نابولي يضع يوفنتوس على حافة الدوري الأوروبي

اخر الاخبار

وسط تضارب الأنباء حول السبب.. وفاة الفنان اليمني عبدالكريم مهدي

اخر الاخبار

مظاهرة حاشدة في العاصمة الأردنية لدعم فلسطين.. فيديو

اخر الاخبار

شاهد.. “بعد رحيلها”.. ما لا تعرفه عن الفنانة نادية العراقية