ليفاندوفسكي على رادار أحد كبار أوروبا

المستقلة/- تستمر الشائعات المحيطة بمستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع ناديه بايرن ميونخ، رغم تألقه اللافت مع الفريق في الفترة الأخيرة.

الدولي البولندي احتفل هذا الأسبوع بوصوله إلى 40 هدفا في البوندسليجا هذا الموسم، معادلا رقم جيرد مولر القياسي الذي تحقق قبل 49 عاما.

في الوقت ذاته، أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية برغبة نادي باريس سان جيرمان في ضم صاحب الـ32 عاما هذا الصيف، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الشاب كيليان مبابي.

وتعمل الإدارة الباريسية على تجديد عقد الدولي الفرنسي، الذي سينتهي في صيف 2022، لكن هناك مؤشرات لقرب رحيله صوب ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد أشارت مؤخرا إلى اهتمام عدة أندية كبرى بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم، الذي ينتهي تعاقده مع بطل البوندسليجا بعد عامين.

ولم يعلق ليفاندوفسكي حتى الآن على كافة الشائعات والتقارير المحيطة بمستقبله داخل ملعب أليانز أرينا، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله، لخوض تجربة جديدة.