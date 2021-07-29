لوكاكو يتخذ قراره بخصوص العودة إلى تشيلسي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إيطالي، إن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، رفض العودة لصفوف فريقه السابق تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن تشيلسي أجرى محادثات مع لوكاكو وعرض عليه العودة، ومع ذلك رفض البلجيكي، حيث يريد البقاء في إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة: “لوكاكو لا يريد الرحيل عن صفوف النيراتزوري، على الرغم من أن تشيلسي عرض عليه راتبا أعلى”.

ويرتبط لوكاكو صاحب الـ28 عاما بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2024، ولم يتلق النادي الإيطالي أي عرض رسمي له من تشيلسي.

يُذكر أن لوكاكو انضم لصفوف إنتر ميلان، قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو، وسجل 64 هدفا خلال 95 مباراة.

وأشار التقرير، إلى أن إنتر يمر بمشكلة مالية بسبب جائحة كورونا، واضطر لبيع أشرف حكيمي، ومع ذلك لا يخطط لبيع أحد نجومه في فترة الانتقالات الصيفية، لذلك من المتوقع بقاء لوكاكو.

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