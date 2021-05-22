لماذا بكى سواريز بعد التتويج بلقب الليجا؟

المستقلة/- بكى لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد وسط التعبير عن فرحته، بالفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وصرح سواريز بعد الفوز على بلد الوليد (2-1)، عبر قناة “موفيستار”: “أشياء عديدة تدور في رأسي، لقد عشت فترة صعبة للغاية في بداية الموسم، وكيف احتقروني والتقليل من قدراتي، بينما فتح أتلتيكو مدريد أبوابه أمامي، لذا سأبقى ممتنا لهذا النادي”.

وأضاف “أتذكر معاناة زوجتي وأولادي معي يوميا، لقد عاشوا معي مواسم عديدة، لكن يبقى هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لهم”.

وتابع بلهجة حزينة “أرقامي تتحدث عن نفسها أنا بطل الليجا 5 مرات في 7 مواسم”.

وأتم لويس سواريز تصريحاته بأنه سيبقى سعيدا بالصداقة التي تجمعه بزميله السابق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قائلا “يبقى الأهم أننا أصدقاء، لقد تمنى لي التوفيق، وأكد أنني أستحق ما وصلت إليه”.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو مطلع الموسم الجاري، قادما من برشلونة بعد 6 مواسم داخل القلعة الكتالونية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة تصالح منى السابر مع ابنتها حلا الترك

اخر الاخبار

فيديو.. محمد عساف يهدي بلاده أغنية “احنا الفلسطينية”

رياضية

مدير منتخب العراق يتحدث عن عودة لاعبي الشرطة

رياضية

ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني

رياضية

لماذا بكى سواريز بعد التتويج بلقب الليجا؟

اخر الاخبار

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

رياضية

أتلتيكو مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني

رياضية

أتلتيكو مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني

اخر الاخبار

إلهام شاهين ترد على منتقدي حضورها حفل زفاف بعد عزاء سمير غانم

اخر الاخبار

صور.. ملكة كابلي تثير سخرية الجمهور بسبب أنفها

رياضية

لاعب مفاجئ مرشح لتعويض رونالدو في يوفنتوس

اخر الاخبار

استقالة عضوة مجلس السيادة الإنتقالى السودانى عائشة السعيد

اخر الاخبار

غزة تعلن استئناف العمل في المؤسسات الحكومية الأحد

رياضية

تعرف على جدول منتخب العراق في التصفيات المزدوجة

اخبار العراق

الحزب الإسلامي يدعو الحكومة العراقية للمساهمة في إعمار غزة

رياضية

لماذا تأخر العمل بملعب “الناصرية”؟

اخر الاخبار

إيران: عهد بلطجة واعتداء الصهاينة انتهى