للمرة الثالثة.. ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه فى العالم

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المستقلة/ منى شعلان/ للمرة الثالثة ، أعلنت مسابقة “tccandler” اختيار الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضمن أفضل 100 وجه في العام 2020، وهي المسابقة التي تعتمد على التصويت للنجوم والمشاهير في القائمة.

وتعتبر ياسمين صبري، هي المتسابقة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2019، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

يذكر أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

 

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