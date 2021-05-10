للمرة الاولى.. الخارجية الايرانية تقر بوجود مباحثات مع السعودية

المستقلة /- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين للمرة الأولى وجود مباحثات سعودية إيرانية.

وقال خطيب زاده إن المحادثات مع السعودية ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية، وأضاف: “لطالما رحبنا بهذه الحوارات بأي شكل ومستوى، فلننتظر ونرى نتائج الحوار ونحكم بناء على النتائج”.

وشدد المتحدث على أن “نزع فتيل التوتر يصب في مصلحة إيران والسعودية في المنطقة”، وقال: “نأمل من خلال تغيير الأجواء التي نراها أن نتوصل إلى تفاهم هادف للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وسنبذل كل جهودنا في هذا المجال”.

وقبل أيام أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

وكانت الخارجية الإيرانية قد قالت الشهر الماضي ردا على طلب التعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت حول إجراء مباحثات إيرانية سعودية في بغداد، إن “ثمة أنباء متضاربة بهذا الشأن”.

 

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