لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني يسجل نتائج غير مشجعة

المستقلة / – أظهرت نتائج التجارب الأولية أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19 استحدث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي انتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

وكانت قد علقت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل التجارب السريرية على لقاح سينوفاك بسبب تطور بالغ الضرر، بعد وفاة أحد المتطوعين تم تسجيلها على أنها واقعة انتحار ويجري التحقيق فيها.

وتتناقض النكسة التي تعرضت لها جهود سينوفاك مع الأخبار السارة حول لقاحي فايزر وموديرنا التجريبيان والفعالان بنسبة تزيد على 90 في المئة بناء على نتائج التجارب الأولية.

اقرأ المزيد
الاخبار

سباق عالمي للحصول على لقاح آمن مضاد لفيروس كورونا

اخبار العراق

التميمي: العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا

اخبار العراق

الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 3701 اصابة جديدة بكورونا

اخر الاخبار

الصحة العالمية : العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا

اخبار الاردن

تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في الأردن بـ 5877 إصابة و47 وفاة

اخبار العراق

الموقف الوبائي في العراق : تسجيل اكثر من 3 الف حالة شفاء بفيروس كورونا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لهذا السبب.. العائلة الملكية غاضبة من الموسم الرابع لـ” The Crown”

المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت شبكة Netflix الموسم الرابع من الدراما الملكية “The Crown”، يوم الأحد الماضي ، والذى يتناول ملامح من حياة العائلة الملكية وسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. ولاقي الموسم الرابع اعتراضات واسعة من قبل العائلة الملكية ، وذكرت تقارير من مصادر مقربة من العائلة الملكية أن كبار أفراد العائلة المالكة أصيبوا بالصدمة من […]
الاخبار

مسابقة لـ تأهيل جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة

المستقلة  / – أكّد وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، أنّ «المسابقة التي دعت إليها منظمة اليونسكو لتأهيل جامع النوري ومنارة الحدباء وكنيستي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل، ستفضي إلى إعادة إعمارها على وفق النموذج الفائز»، مبيناً أن «هذا المشروع بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وباشراف من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والوقفالسني». وقال ناظم […]
اخر الاخبار

مصدر أمني : الصواريخ التي سقطت على بغداد لم تكن كاتيوشا

المستقلة /- قال مصدر أمني إن الصواريخ التي تساقطت على المنطقة الخضراء ومحيطها كانت من نوع ‘غراد21’، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من الصواريخ لاستهداف المنطقة الخضراء. وأكد المصدر للـ(المستقلة)  أن ” 9 صواريخ “غراد 21” سقطت على الخضراء وفي محيطها، ما أدى لمصرع طفلة وإصابة 13 […]
اخبار العراق

الـ 4G.. خدمة مؤجلة في العراق رغم الحاجة اليها

المستقلة /-  منذ عام تقريبا والحديث عن تقنية 4G وضرورة إدخالها الى خدمة الهواتف النقالة في العراق يشغل حيزا واسعا من وسائل الإعلام، في الوقت الذي أعلنت شركات الهاتف المحمول العاملة في العراق عن استعدادها لادخال الخدمة وبدأت باستبدال الشرائح لعملائها، عادت الى نقطة الصفر بعد أن قررت المحكمة إيقاف إجراءات تمديد رخص العمل واعتبارها غير شرعية.
الاخبار

مستشار الأمن الوطني يستعرض مع المالكي الاوضاع في البلاد

المستقلة  / -ناقش مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020) إن “مستشار الأمن القومي التقى زعيم ائتلاف دولة القانون صباح اليوم وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، والتحديات […]
اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بإحالة ملف فساد يقدر بـ 19 مليار دينار إلى النزاهة – وثائق

المستقلة /طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزارة المالية بإحالة ملف فساد وهدر بالمال العام يقدر بتسعة عشر مليار دينار في التحاسب الضريبي يخص شركة الواحة الصينية إلى هيئة النزاهة، مبينة أن هذه الشركة قامت بالتنسيق مع موظفين حكوميين من ضعاف النفوس ولم تدفع دولاراً واحداً من الضرائب المترتبة بذمتها للدولة منذ عام 2009 ولغاية […]
اخر الاخبار

صحيفة تزف بشرى سارة لـ ترامب بشأن الانتخابات

المستقلة /-  زفت صحيفة محلية أمريكية، بشرى سارة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما يخص إمكانية فوزه بأصوات جديدة، قد تقربه من الفوز في الانتخابات الرئاسية، ليؤكد مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، وقبلها في ولايات كثيرة عبر البريد. والولاية المعنية بإعادة الفرز في بعض دوائرها، هي ولاية جورجيا، […]
اخبار العراق

تعرف على نتائج قرعة دوري الشباب العراقي

(المستقلة) أقيمت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد من الدوري العراقي للشباب، بحضور السيدان إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، والأمين العام المهندس محمد فرحان. وأجرت لجنة المسابقات قرعة دوري الشباب بمشاركة 45 فريقا، قسمت إلى 5 مجاميع. كذلك أقيمت قرعة دوري الرديف بمشاركة 33 فريقا قسمت إلى 4 مجاميع. ونقدم لكم في التالي قرعتي […]
اخر الاخبار

لقاح كورونا سيتوفر بشكل محدود قبل منتصف 2021

المستقلة /- توقعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا متوفرا بشكل محدود في النصف الأول من العام 2021. وقالت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، في إفادة صحفية: “نخطط لتنفيذ عمليات توريد محدودة في النصف الأول من العام (2021). نحن الآن في مرحلة التخطيط. ومهمتنا تتمثل في ضمان حصول الناس الذي يدخلون […]
اخبار العراق

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام أوزبكستان

(المستقلة) أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن تشكيل “أسود الرافدين” لمواجهة أوزبكستان الودية. ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي مساء اليوم الثلاثاء، على هامش معسكر “أسود الرافدين” التحضيري في دبي. وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبيا مع نظيره الأردني مساء الخميس الماضي، في مباراته الودية الأولى بهذا المعسكر. وجاء تشكيل منتخب العراق أمام […]
اخبار العراق

ضرغام صبحي : لن اغادر  نادي كربلاء حتى انتهاء عقدي

المستقلة .. نفى لاعب نادي كربلاء ​ضرغام صبحي الاشاعات التي اشارت الى رحيله عن الفريق ،مؤكدا  بقاءه حتى انتهاء عقده. وقال صبحي لـ(المستقلة) : لا أنوي الرحيل عن فريق كربلاء حاليًا ، فقط أركز على اللعب بشكل جيد وإنهاء عقدي في كانون الثاني المقبل بالمستوى المطلوب . وأضاف : حين ينتهي تعاقدي حينها سنناقش أمر […]
اخر الاخبار

بسبب كورونا.. قرارات عاجلة من الحكومة الإيرانية

المستقلة /- قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، منع التنقل بين المدن، إلى جانب فرض إجراءات مشددة بداية من السبت المقبل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.  ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي فإنه: “تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في […]
اخر الاخبار

تراجع أسعار الذهب بشكل طفيف

المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب بنحو طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الثلاثاء مع الإعلان عن وجود لقاح فعال لعلاج فيروس كورونا بنسبة 94.5٪. ويزيد الإقبال على الذهب في أوقات الأزمات الاقتصادية في حين يتراجع لصالح قطاعات استثمارية أخرى حال استقرار الاقتصاد وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1٪ عند 1886.10 دولار للأوقية ، وتراجع سعر […]
اخر الاخبار

بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا

المستقلة /- حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن محذرا من خطر وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا اصر ترامب على رفض إي تنسيق، داعيا الكونغرس إلى التكاتف وإقرار حزمة مساعدات جديدة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني “أن اناسا إضافيين قد يموتون”، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع […]
اخر الاخبار

توقعات بانتعاشة قوية للأسهم الإماراتية

المستقلة/- توقع بنك “مورجان ستانلي”أن تتنعش الاسهم الاماراتيةعلى نطاق واسع، وأن تحقق أسعار “أعلى بكثير من مستوياتها الحالية”، بالتزامن مع الأخبار الإيجابية بشأن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا. وكانت الأسهم المدرجة في دبي وأبو ظبي، والمتخلفة عن نظرائها في الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، قد ارتفعت بصورة مزدوجة مؤخراً لتنتقل إلى فئة الأسهم عالية القيمة، […]
اخر الاخبار

فيديو.. داليدا خليل تطرح أغنيتها الجديدة “شيك أوي” باللهجة المصرية

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ، أول أغنية لها باللهجة المصرية بعنوان “شيك أوي” ، على طريقة الفيديو كليب ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. أغنية شيك أوي، من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ، وقد روجت لها الفنانة اللبنانية، مؤخراً ، بطرح البرومو التشويقي الخاصة بها ، عبر […]
اخر الاخبار

افتتاح جسر الغراف بحضور وفد من امانة مجلس الوزراء

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افتتح محافظ ذي قار ناظم الوائلي  ، اليوم الثلاثاء ، جسر الغراف الكونكريتي ، بحضور وفد من الامانة العامة لمجلس الوزراء . وقال مصدر مطلع ان ” شركة آشور العامة للمقاولات اكملت في وقت قياسي انجاز مشروع جسر الغراف الكونكريتي الذي يربط ذي قار بمحافظة واسط “. واشار الى ان ” الامانة […]
اخر الاخبار

أول رحلة طيران بين البحرين واسرائيل الاربعاء المقبل

المستقلة … قال إن آفي بيركويتز مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط أنه سيرأس الوفد الأمريكي إلى البحرين وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”. حيث سيتم اطلاق أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة البحرينية المنامة إلى تل أبيب يوم الأربعاء المقبل وتضم وفدا أمريكيا وآخر بحرينيا لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. […]
اخر الاخبار

الكاظمي: الحكومة غير قادرة على تأمين الرواتب قبل تمرير الموازنة 2021

المستقلة /- ألمح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم قدرة العراق على تأمين رواتب موظفي الدولة في العام المقبل، ورهن ذلك بالموافقة على تمرير موازنة 2021. وقال الكاظمي إن الحكومة غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين في العام المقبل في حال عدم تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة، وبين أن قانون الموازنة للعام 2021 سيقدم لمجلس النواب […]
اخر الاخبار

بلومبرج: الأسواق الناشئة تبدء في التعافي

المستقلة /- بدأت الأسواق الناشئة في تسجيل مؤشرات تعافي حقيقية، وذلك بعد أن ارتفعت عملات وأسهم تلك الأسواق إلى أعلى مستوياتها في عامين، بدعم مع تسارع وتيرة النمو وحزم التيسير النقدي وإحراز تقدم في التوصل للقاح لعلاج فيروس “كوفيد-19″، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي. وعلى الرغم من المخاطر التي […]