لحمايتها من الانهيار..البنك المركزي المصري يضخ مليار جنيه في البورصة

المستقلة/-كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي أسس صندوقاً بقيمة مبدئية تُقدر بمليار جنيه، لضخ السيولة في بورصة الأوراق المالية، والتي تضررت في الفترة الأخيرة.

وقال أبو النجا، لقناة “الشرق للأخبار” إن السيولة المخصصة للصندوق سيتم تمويلها من مخصصات أعلن عنها المركزي العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه لدعم سوق المال المصري.

وأضاف قائلاً، إن الهدف من الصندوق هو حماية
استقرار البورصة المصرية، وتعميق وتطوير سوق المال في مصر، وإن القيمة المرصودة للصندوق مبدئية، سيتم مراجعتها بصورة دورية لزيادتها عند الحاجة.

كانت هيئة الرقابة المالية في مصر، قالت صباح اليوم الأربعاء، إنَّها اتفقت مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق يتمُّ من خلاله ضخ مزيد من السيولة في بورصة الأوراق المالية.

وذكر بيان، أنَّ البنك المركزي اتفق مع هيئة الرقابة المالية، على إنشاء صندوق لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية، وذلك في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي لدعم الأسواق، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وتمَّ الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

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