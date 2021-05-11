لحظة اندلاع حريق مروع بمحطة الطاقة الرئيسية فى عسقلان بعد استهدافها بصواريخ فلسطينية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اشتعل حريق ضخم بمحطة الطاقة الرئيسية الإسرائيلية في عسقلان، بعدما استهدفتها الفصائل الفلسطينية برشقات من الصواريخ.

https://twitter.com/i/status/1392197946612097031

ونشرت وسائل إعلام عبرية، منها قناة ”كان“، مقاطع مصورة، للحريق الضخم الذي طال محطة الطاقة الرئيسية وقد تصاعد منها الدخان الهائل.

وقالت القناة إن أضراراً ضخمة لحقت بمنشأة خط أنابيب النفط الواصل من عسقلان إلى إيلات جراء سقوط صاروخ فلسطيني عليها بشكل مباشر.

الحريق متواصل في #عسقلان.. والإعلام الصهيوني يرفض للأن كشف الحقيقة.. هذا الذي ترونه في الفيديو هي منشأة الطاقة الرئيسية في الكيان، وهي مشروع استراتيجي كان ضمن النقاط الذي ضربته المقاومة اليوم.. والمشهد كما ترون.. pic.twitter.com/PYRgYKd0Nr — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) May 11, 2021

وكشفت القناة (12) العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي إن خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان أصيب في هجوم صاروخي من غزة.