لحظة انتشال سيدة من تحت أنقاض زلزال ازمير – فيديو

المستقلة /- كشف مقطع فيديو صادم للحظة التي يتم فيها انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال بقوة 7.0 درجات أودى بحياة أشخاص في تركيا واليونان.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة ديلي ستار، مجموعة من الشبان تصفق وتهتف، وهم يسحبون امرأة على قيد الحياة من بين حطام مبنى منهار.

وبدا أن الناجية من أسفل حطام المبنى المنهار بحالة جيدة، لم تصاب بمكروه سوى أنها مغطاه بالغبار في لقطات الفيديو الدرامية.

شعر رجال الإنقاذ بسعادة غامرة، واندفعوا إلى الأمام لاحتضان المرأة ، حيث كان لا يزال الكثير منهم يصفقون، بينما يسحبها متطوعون بعيدًا عن الأنقاض.

ولقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم بعد الزلزال القوي الذي ضرب بحر إيجه بين الساحل التركي وجزيرة ساموس اليونانية ، وفقًا لتقارير ميرور أونلاين.