لحظات صعبة لتفجير عقار فيصل المحترق فى مصر .. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بفرض كردون أمني، بمحيط عقار فيصل المحترق، بالتزامن مع لحظة تفجيره.

وكانت هيئة النيابة الإدارية أمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة، بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وذلك بأسلوب النسف الحذر، الأمر الذي يستلزم غلق الطريق الدائري في الاتجاهين لمسافة 500 متر.

وننشر التحويلات المرورية:

أولا: القادم من طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي على الطريق الدائري “القوس الغربي” والمتجه إلى وصلة المريوطية يستخدم محور صفط اللبن في اتجاه جامعة القاهرة أو في اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة، ولا يستكمل السير في اتجاه محور المريوطية.

ثانيا: القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائري “القوس الغربي” يسير في محور وصلة المريوطية باتجاه كوبري المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة، ولا يستكمل السير في اتجاه مناطق العقار على القوس الغربي.