لجنة تعتزم تقديم تقريرها حول تقييم الاداء الحكومي الى مجلس النواب

المستقلة/- تعتزم لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، تقديم تقريرها الفني الجديد عن تقييم الاداء الحكومي ، الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة .

وذكر نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ” سنقدم تقييما جديدا للتقرير الحكومي عن المنهاج الوزاري ، اذ لدينا ملاحظات مهمة على الاداء الحكومي كونه لم يبن على منهج علمي دقيق وهناك ارقام ضبابية في قطاعات كثيرة “، مشيرا الى ان ” التقرير الفني للجنة مراقبة البرنامج الحكومي سيقدم الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة” .

واضاف ان ” الحكومة لم تطبق الكثير من مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام الحالي لغاية الان بسبب اعتراض وملاحظات وزارة المالية ووزارات اخرى على مواد القانون ، والتي افضت الى تقديمها الطعون امام المحكمة القضائية ، ما ادى لتلكؤ تنفيذها”.

واوضح ، ان ” لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية تتحرك للضغط على وزارة المالية والحكومة لتنفيذ مواد قانون الموازنة”، مبينا ان “البرلمان المقبل هو من سيتولى التصويت على الموازنة الجديدة 2022 بالتنسيق مع الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات المقبلة”.

وكان مجلس النواب ، صوت على موازنة العام الحالي 2021 نهاية شهر آذار الماضي ، ثم قرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة حيث قررت المحكمة الاتحادية ، في تموز الماضي ، تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الشهر الحالي .

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