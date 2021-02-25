لجنة المسابقات توضح حقيقة تأجيل الدوري العراقي

المستقلة/- نفى رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية حيدر عوفي، ما تردد حول تأجيل مباريات الدوري العراقي الممتاز.

وقال عوفي في تصريحات صحفية: “استمرار المنافسات بانسيابية عالية يسهم بارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق، ويصب بمصلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة ونهائيات أمم آسيا”.

وأضاف: “لجنة المسابقات بادرت إلى السماح للأندية بزيادة عدد اللاعبين في الكشوفات من 35 إلى 40 لاعبا، في خطوة تمنح الملاكات التدريبية فرصة لتعويض الغيابات”.

وأتم: “اللجنة تسعى جاهدة إلى إكمال جدول المباريات بطريقة منظمة بعيدة عن الإرباك الذي يصيبها عند التأجيل والذي تكون سلبياته أكثر من إيجابياته”.

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