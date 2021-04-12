لجنة الصحة والسلامة تصدر قرارا جديدا بخصوص المسابقات الرياضية

المستقلة/- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكد الأخير أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع: “خطورة الوضع الصحي في البلاد، في ظل التزايد الكبير باعداد الاصابات”، مبينا أن “الوباء يشكل تحديا للعراق وللعالم أجمع”.

وأوضح: “نسبة الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى “أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحرص على عدم الإضرار بوضعهم”.

واتخذت اللجنة جملة من القرارات المهمة التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان، منها عدم السماح للأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين ما لم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد-19.