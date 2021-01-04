لتورطه فى قضة فساد.. السجن 7 سنوات ضد رئيس وزراء جزائري أسبق

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدرت محكمة جزائرية اليوم الإثنين حكما بالسجن سبع سنوات بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد .

كما حكمت المحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق وزيري السياحة والنقل الأسبقين عمار غول وعبد الغاني زعلان في نفس القضية وهي المستثمر السياحي بن فيسح .

وقد أدانت المحكمة بن حسين فوزي والي سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) ب السجن النافذ خمس سنوات في ذات القضية.

يذكر أن أويحيى وعددا من المسؤولين البارزين في عهد بوتفليقة يحاكمون بعدد من قضايا وملفات الفساد.