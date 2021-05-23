لتثبيت التهدئة.. الوفد الأمني المصري يصل غزة “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصل الوفد الأمني المصري، اليوم الأحد، مجددًا إلى قطاع غزة، للقاء ممثلين عن حركة حماس، وذلك بعد يومين من التوصل لاتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، وإسرائيل.

وقال مسؤول إعلام الوفد المصري، إن: ”الوفد وصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون“، ولم يشر إلى طبيعة اللقاءات التي سيجريها الوفد في القطاع، وما إذا كان سيزور إسرائيل بعد زيارة غزة.

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وسبق أن زار الوفد المصري قطاع غزة، وانتقل بعدها إلى إسرائيل والتقى مسوؤلين هناك، كما وصل إلى رام الله، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترعى مصر اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ،وإسرائيل، حيث لعبت دورًا تكلل بالنجاح بعد دعم عربي ودولي لها، وتم التوصل لاتفاق تهدئة في القطاع، دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضية.

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